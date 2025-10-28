ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು|BJP ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಗ ವಿವಾದ:ಮುಂದೂಡಿದ ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಜಾಗೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ
ಚಂಪಕ ಬಿಲಸಹಳ್ಳಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಜಾಗೆ ಕುರಿತು ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಬುರಡೀಕಟ್ಟಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸದಸ್ಯ
PoliticsHaveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT