ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಗ್ಗಾವಿ| ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್

ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
