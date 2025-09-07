ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಿರಂತರ ಮಳೆ, ಶುಂಠಿಗೆ ರೋಗ; ಕಂಗಾಲಾದ ಬೆಳೆಗಾರ

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ | ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ರೋಗ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿರುವುದು
ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಶುಂಠಿಗಿದ್ದ ರೋಗ ನನ್ನ ಜಮೀನಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಔಷಧ ತಂದು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟದ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
– ನಾಗರಾಜ ಕೊಪ್ಪದ, ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ರೈತ
