ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾನಗಲ್ | ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಧಾನ: ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಟ

ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಮಿತಿ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಡೆ
ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HaveriHanagal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT