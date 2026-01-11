ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
Homedistricthaveri
ಹಾನಗಲ್: ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಈಜುಕೊಳದ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ

ಮಾರುತಿ ಪೇಟಕರ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:28 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:28 IST
ಈಜುಕೊಳ ಯಂತ್ರಗಳ ಕೊಠಡಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವುದು
ಈಜುಕೊಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಲತಾ ಬಿ.ಎಚ್‌. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
HaveriSwimmingSwimming pool

