ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾವೇರಿಗಿಲ್ಲ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರೆತ ನಗರಸಭೆ: 24 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟ ಕಡತವೇ ಕಣ್ಮರೆ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ 28 ವರ್ಷವಾದರೂ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಷಯ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಈಗಲಾದರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು
ರಾಜಣ್ಣ ಎಚ್., ಹಾವೇರಿ ನಿವಾಸಿ
PoliceHaveriCCTV

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT