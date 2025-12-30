ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯ; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಕಗಳಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನವಚೇತನ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಪ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಪೋಷಕರು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು, ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ‘ಶಾಲೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 300 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಶಾಲೆ, ಇಂದು 600ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>2024ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಧುರಾ ಬಿ. ಅವರಿಗೆ ₹5,000 ನಗದು ಸಮೇತ ಪಾರಿತೋಷಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2025ರ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಸಬಾ ಕೌಸರ ಅವರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಣಿಗಾರ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಾಳಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಮಾಳಿ, ನವಚೇತನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಮಾಳಿ, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಆಂಥೋನಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕಿ ಹೇಲನ್ ಮಾರ್ಗೇಟ್ ರಾಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>