ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ 17,022 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆಹಾನಿ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
AgricultureHaveri

