ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಹಾವೇರಿ | ಮನೆ–ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ

ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ | ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕವ್ವ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು
ಹಾವೇರಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು
ಹಾವೇರಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು
Haveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT