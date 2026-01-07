ಹಾವೇರಿ| ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚ; ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯವೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯೇ ಶೌಚಕ್ಕೆ (ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ) ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಆತಂಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 29 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಿಂದ 17.5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಹಲವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು (ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು) ಮಲ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಶಾಲೆ ಎದುರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯವೂ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಹುಲಿಕಟ್ಟಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ–ಹಳೇ ಬಂಕಾಪುರದಿಂದ ಹುನಗುಂದ–ಹೋತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು, ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವೇ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ಗಳು, ಲಾರಿಗಳು, ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳು, ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾಹನಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಉಂಟಾಗುವ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸಮೇತ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು: ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ–ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಉಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಹನ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಕ್ಕೆ ಕುಳಿತವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗುವ ಭಯವಿದೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರು ವಾಸವಿದ್ದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯೇ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆಯೇ ವಾಪಸು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ ಬಂದರೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು, ‘ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಯಾರಾದರೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕುಳಿತ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಉಂಟಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ? ಶಾಸಕ ಯಾಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ </blockquote><span class="attribution">ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ</span></div>.<div><blockquote>ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವೆ </blockquote><span class="attribution">ಮೋಹನ ದಂಡಿನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>