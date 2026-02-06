ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾವೇರಿ | 37 ಎಕರೆ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ: ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಎನ್. ಗಾಜೀಗೌಡ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:45 IST
ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಎಸ್.ಎಫ್‌.ಎನ್‌. ಗಾಜೀಗೌಡ್ರ
HaveriDevelopmentHousing Board

