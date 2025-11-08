ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ: ಷರತ್ತು ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಹೋರಿ ಮಾಲೀಕರು–ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಿಯೋಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
ಷರತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತೇವೆ
–ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ
Haveri

