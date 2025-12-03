ಹಾವೇರಿ | 24 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಇಟಿ; ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕಡ್ಡಾಯ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ
ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
‘ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ’
‘ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ (ಪತ್ರಿಕೆ –1) ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (ಪತ್ರಿಕೆ–2) ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‘ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2715 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7535 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.