ಹಾವೇರಿ | ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ: ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:34 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:34 IST
ಅಶೋಕ ಅರಳೇಶ್ವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ 
ಅಶೋಕ ಅರಳೇಶ್ವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ 
ಬಸವೇಶ ಶಿಡೇನೂರ 
ಬಸವೇಶ ಶಿಡೇನೂರ 
ಬಸವೇಶ ಶಿಡೇನೂರು ಅವರ ಮನೆ 
ಬಸವೇಶ ಶಿಡೇನೂರು ಅವರ ಮನೆ 
Ranebennurukarnataka lokayuktha

