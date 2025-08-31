ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ನಯನ ಮನೋಹರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಟ್ಟ

ಸಾಹಸಿಗಳಿಗೆ ಚಾರಣ; ನಿಸರ್ಗಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ
ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:39 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:39 IST
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡ್ಡದ ರಮಣೀಯ ನೋಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡ್ಡವು ಚಾರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. ಇದನ್ನು ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು
ಬೀರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ. ಯುವ ಸಾಹಿತಿ
ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಐರಣಿಶೆಟ್ಟರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐರಣಿಮಠ
