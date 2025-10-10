ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರ

ಹಿರೇಕೆರೂರಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ, ದುರ್ನಾತದಲ್ಲೇ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣ
ಹುತ್ತೇಶ ಲಮಾಣಿ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:18 IST
ಹಿರೇಕೆರೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು
ಹಿರೇಕೆರೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ 
Hirekerur Assembly Constituency

