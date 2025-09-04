ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದ ‘ಓಣಂ’

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಹೂವು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ರೈತ
