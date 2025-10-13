ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
haveri
ಪರರ ಎದುರು ಮಕ್ಕಳ ನಿಂದಿಸದಿರಿ: ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕನಕ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ: ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:46 IST
ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಕನಕ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಮಾಜದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು
ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ
ಹಾವೇರಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದವರು ಯೋಚಿಸಬೇಕು
ಮಲ್ಲೇಶ ಕರಿಗಾರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Haveri

