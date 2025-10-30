ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ‘ಗುಂಡಿಮಯ’

ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ; ಸವಾರರು ಹೈರಾಟ
ಮುಕ್ತೇಶ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:34 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಐಬಿಯಿಂದ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ 2 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಸಾಲಗುವುದು.
ಜಗದೀಶ ಕೋಳಿವಾಡ, ಎಇಇ, ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
HaveriRanebennuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT