ಹಾವೇರಿ | ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಬಸ್: ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಕ ಲಿಂಗರಾಜು ಎಂಬಾತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>'ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಕೆಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆಯ 18 ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಬಾಲಕ ಲಿಂಗಾಜು ಅವರಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ 17 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮೆಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕಲಾಸಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಬಸ್ (ಕೆಎ 55 4354) ಹೊರಟಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಿಂದ, ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>