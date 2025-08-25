ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಾನವ ಕುಲದ ಏಳಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ: ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಲಂಗೋಟಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆ ಸಮಾರೋಪ, ಮಠದೊಳಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರಲಿ: ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಲಂಗೋಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:31 IST
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನೆ–ಮನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬಸವಬಳಗ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ 
ಶೋಭಾತಾಯಿ ಆರ್. ಮಾಗಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಾನಮ್ಮದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ 
Haveri

