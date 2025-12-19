ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ 6 ಲಕ್ಷ ಹೋಳಿಗೆ

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಡಿ. 27ರಂದು ‘ಬಸವ ಬುತ್ತಿ’ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ‘ಜನಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು
ಹಾವೇರಿ ನಗರದ 6000 ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಹೋಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ. 27ರಂದು ಬಸವ ಬುತ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ
ಶಿವರಾಜ ಸಜ್ಜನರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಜತ ತುಲಾಭಾರ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ
HaveriHukkeri

