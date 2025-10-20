ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ|ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ:₹3,550 ದರ ನಿಗದಿಗೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:13 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:13 IST
ಈ ವರ್ಷದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ₹ 3550 ಎಫ್‌ಆರ್‌ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ರಿಕವರಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರೈತ ಮುಖಂಡರು
Haverisugar factory

