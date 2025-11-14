ಹಾವೇರಿ | ಸಂಧಾನ ಸಫಲ; ಧರಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ರೈತರು

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಡುವೆ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೇರಿಯ ವಿಐಎನ್ಪಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ವಿವೇಕ್ ಹೆಬ್ಬಾರ, ‘ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹2,850 (ಕಟಾವು–ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟು) ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರು ಹಾಗೂ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿ.ಎಂ. ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ (ಸಂಗೂರು– ಭೈರನಪಾದ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಸವರಾಜ್, ‘ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹ 2,775 (ಕಟಾವು ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟು) ನೀಡಲಾಗುವುದು. 20 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ 20 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ದೂರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಭರವಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ರೈತರು, ‘ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು. ನಂತರ ಧರಣಿ ಕೈ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಖಾನೆ ದರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭುವನೇಶ್ವರ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿರಕೋಳ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>