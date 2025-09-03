ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕರ ರಕ್ಷೆ: ಮಾದರಿಯಾದ ಆಡೂರು ಠಾಣೆ

6 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ತದಾನ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
- ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ
