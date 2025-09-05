ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:56 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:56 IST
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನಗಳನ್ನು 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅಡರಗಟ್ಟಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ನೆಹರೂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಸ್‌ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ
ನವೀನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ
