ಸವಣೂರು|ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ವಾರದ ಸಂತೆ: ಶಾರವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ

<p><strong>ಸವಣೂರು:</strong> ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಾರದ ಸಂತೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾರವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರಬಡ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ವಾರದ ಸಂತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವ ಸಂತೆ ಸುಮಾರು 12 ಕಿ.ಮಿ ದೂರ ಆಗುವದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ದುಡಿದು ಬಂದು ಸಂಜೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ, ಮಾಬೂಸಾಬ ನದಾಫ, ಪಿಡಿಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಾಡರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸವರಾಜ ಗೌಳೇರ, ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಗುರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ವಗ್ಗನವರ, ಸೋನಿಯಾ ಮೇಟಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಗೋಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>