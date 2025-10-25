ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಫಜಲಪುರ: ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಶಿವಾನಂದ ಹಸರಗುಂಡಗಿ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:29 IST
ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
-ಎಂ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು
