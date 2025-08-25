ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅರ್ಜುನಾಚಾರ್ಯ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ: ಪ್ರೊ.ಹೂವಿನಭಾವಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣನೆ

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊ.ಹೂವಿನಭಾವಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:17 IST
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಅರಳಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೇಗಲತೆಪ್ಪಿ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
Kalaburagi

