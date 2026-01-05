ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕೋಡ್ಲಿ: ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:50 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KalaburagiBanashankari

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT