ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಏರಿದ ನೀರು, ಹೆಚ್ಚುವ ಆತಂಕ...

ಆಳುವವರನ್ನು ತಲುಪದ ಕಡಬೂರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗೋಳು; 65ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಲಾವೃತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಲಾವೃತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಲು ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್
ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಲಾವೃತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಲು ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್
Kalaburagi

