ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಅಫಜಲಪುರ: ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ 2.30 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು

ಘತ್ತರಗಾ, ದೇವಲ್ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ, 4 ನೇ ದಿನವೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಅಮರಜಾ- ಭೀಮಾ ಸಂಗಮ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು
ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಅಮರಜಾ- ಭೀಮಾ ಸಂಗಮ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT