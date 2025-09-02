ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೇಡಂ: ಬಿಎಸ್‌ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹10 ಕೋಟಿ

ನೂತನ ಕಾಲೇಜು, ವಸತಿ ನಿಲಯ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇಂದು
ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನೂತನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
Kalaburaginursingpara medical

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

