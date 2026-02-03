ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ನಮ್ಮ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬುದ್ಧನ ಕೊಡುಗೆ: ಸಿರಿಲಕ್‌ ಫತ್ರಪ್ರಸಿತ್‌ ಮೈಥಾಯಿ

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ 3ನೇ ಧಮ್ಮಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ; ತೆಲಂಗಾಣದ ಬುದ್ಧವನಂ ತನಕ ಸಾಗುವ ಯಾತ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:22 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
padayatreBuddhism

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT