ಕಲಬುರಗಿ | ಚೌಡಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ವಿರೂಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ ನಾಟಿಕಾರ ಬಂಧಿತರು' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವೂ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>