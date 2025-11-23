ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ| ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ: ಸಿಎಚ್‌ಸಿಗಳ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಚಕಾರ

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸಿಎಚ್‌ಸಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ 10 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ‌
ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪ ಕ್ಯಾತನಾಳ್ ಡಿಎಚ್‌ಒ ಕಲಬುರಗಿ
