ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಚಿಂಚೋಳಿ: ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮೀನಮೇಷ

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫತ್ತುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿಗೂ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ
KalburgiIrrigation Projects

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT