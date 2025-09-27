ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
kalaburagi
ಚಿತ್ತಾಪುರ | ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಹಾಪೇಠದಲ್ಲಿ ನಾಗಾವಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಮನೆಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾಗು ಕಲ್ಲಕ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಿದರು.
