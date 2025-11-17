ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥಸಂಚಲನ ಸಂಪನ್ನ: ‘ಸಂಘ’ ಪರಿವಾರದ ಶಕ್ತಿ ಅನಾವರಣ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಹೆಸರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟಕಟೆ ಏರಿ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
–ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಕುರಾಳ, ಉದ್ಯಮಿ
Kalaburagi

