ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಸಾಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಂದ್ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು
kalaburgiprotest

