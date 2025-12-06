ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ | ಡೆಫ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ!

ಹಣ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ‘ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು’ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kalaburgi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT