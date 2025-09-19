ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಸಿಎಂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ?: ಅವ್ವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ಅವ್ವಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ
