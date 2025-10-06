ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
kalaburagi
ಸೇಡಂ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ರಸ್ತೆ!

ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಾದ ಡಾಂಬಾರ್ ರಸ್ತೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ
ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:13 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:13 IST
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
ಉಮೇಶ ಚವಾಣ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಳಖೇಡ
ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ-ತೆಲ್ಕೂರ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಯಾಯೋಜನೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಳಖೇಡದಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
Kalaburagi

