ಜೇವರ್ಗಿ | ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿಯ ಎರಡೂ ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತ

ಬೀದರ-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ - ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಚಾಲಕರು
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಐದಾರು ಕಿ.ಮೀ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಲಾರಿಗಳು
ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಪ್ರಭು ಬಸಯ್ಯ ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು.
ಕೋಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವುದು.
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಯುವಕರು ಲಾರಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪಲಾವ ಹಣ್ಣು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
Flood ConditionKalburgiFlood Effects

