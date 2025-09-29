<p><strong>ಶಾರ್ಜಾ</strong>: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.</p>.<p>ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ (38) ಹಾಗೂ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ (30) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (20ಕ್ಕೆ4) ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಬಿಡೈಸೀ (29ಕ್ಕೆ3) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ನೇಪಾಳದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 20 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 129 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ನವೀನ್ (22) ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರ್ಯಾರೂ 20 ರನ್ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ನೇಪಾಳ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 148 (ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್ 38, ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ 30, ಗುಲ್ಶಾನ್ ಝಾ 22; ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 20ಕ್ಕೆ4, ನವೀನ್ ಬಿಡೈಸೀ 29ಕ್ಕೆ3). ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 129 (ನವೀನ್ ಬಿಡೈಸೀ 22, ಫ್ಯಾಬಿಯೆನ್ ಆ್ಯಲನ್ 19, ಕುಶಾಲ್ ಭುರ್ತೆಲ್ 17ಕ್ಕೆ2)</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 19 ರನ್ ಗೆಲುವು, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ರೋಹಿತ್ ಪೌಡೆಲ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>