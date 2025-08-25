ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗಾಣಗಾಪುರದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾರಾಜ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಟ

ಶಿವಾನಂದ ಹಸರಗುಂಡಗಿ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 8:18 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 8:18 IST
ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಣಗಾಪುರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಯಿತು
