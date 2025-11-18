ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಜೆಸ್ಕಾಂ; ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್!

ದುಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಮದಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Gescom

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT