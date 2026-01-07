ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಗುಡಿಸಲುಗಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆಗಳೇ ಅಕ್ರಮ: ಶಿವಸುಂದರ್‌

ಸ್ಲಂ ಜನಾಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದ 16ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 8:29 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 8:29 IST
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಪಿಡುಗಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. ಜನತೆ ನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು
ಶಿವಸುಂದರ ಅಂಕಣಕಾರ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮ. ಅವರ ಆಶಯಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಶ ಅನಾಥ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಿಂಸೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಸೌಧ ನಿಜಗಾಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
kalaburgiprogram

