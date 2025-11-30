ಕಲಬುರಗಿ | ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ; ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ: ಬಾಜಪೇಯಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ‘ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ’ ಎಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಎ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ವತಿಯಿಂದ ಜೆಸ್ಕಾಂನ ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಎನ್.ಆರ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜನ್, ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಿನ್ಹಾಜುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಆರ್. ಗುಂಡದ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮೂವರ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಗರಾಜನ್, ಮಿನ್ಹಾಜುದ್ದೀನ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಬಲರಾಮ, ಜೆಸ್ಕಾಂನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುವರ್ಣ ಧಡದೆ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂತೋಷ ವಡ್ಕಿ, ಬಾಬು ಕೋರೆ, ಆರ್.ಡಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆಸ್ಕಾಂನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>