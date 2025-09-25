ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಜೇವರ್ಗಿ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭೀಮಾನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೋನಾಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿ ಹೊಲ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ಭೀಮಾನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೋನಾಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿ ಹೊಲ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT